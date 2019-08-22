ООС: боевики 7 раз открывали огонь

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Четверг, 22 августа 2019, 07:28

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 22 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - повідомили у штабі.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: Донбасс ООС


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