ООС: боевики 7 раз открывали огонь

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 22 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - повідомили у штабі.

Напомним: