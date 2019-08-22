ООС: боевики 7 раз открывали огонь
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 22 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враждебных обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрелы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - повідомили у штабі.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.