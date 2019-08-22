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МЗС РФ – Зеленському: Вам підсунули позбавлений сенсу набір літер

Четвер, 22 серпня 2019, 09:14
МЗС РФ – Зеленському: Вам підсунули позбавлений сенсу набір літер

Джерело: Facebook-пост речниці МЗС РФ.

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають безглуздою заяву президента України Володимира Зеленського про повернення РФ у "Велику вісімку" й чекають від нього "сигналів".

Пряма мова Марії Захарової: "Шановний пане Президенте України, Вам підсунули позбавлений сенсу набір літер.

  1. Дипломатія – це діяльність держави щодо здійснення цілей і завдань власної зовнішньої політики, а також щодо захисту інтересів країни і її громадян за кордоном.

    Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де це засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії".
  1. Перебувати в порядку денному (в даному випадку, мабуть, малося на увазі центральних світових форумів) – означає те, що учасники форуму обговорюють державу. Росію "сімка" обговорює регулярно. Тому і ця думка сформульована неграмотно.
  1. Якщо під "високою дипломатією" Ваші радники розуміють міжнародні майданчики, форуми і клуби, то найвищою є все ж таки Радбез ООН, де Росія бере участь і в формуванні порядку денного, і в реалізації світової політики.

    Не треба ображати центральний орган Організації Об'єднаних Націй, чиї рішення є обов'язковими для виконання. До речі, Мінські угоди були підтримані резолюцією Ради Безпеки. Відповідно, Україна зобов'язана їх виконати.
  1. Тепер про сигнали. Їх чекають від Вас. І не в соцмережах, а в реальності.

    Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. А то ніяково навіть: нібито, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоч і по-братськи".

Цьому передував Facbeook-пост Зеленського про те, що повернення Росії до G8 можливе лише після повернення Криму Україні й припинення конфлікту на Донбасі.

На його думку, це разом зі звільненням українських політв'язнів із російських в'язниць та СІЗО стане "сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високою дипломатії".

Знати більше "Сімка", що не стане "вісімкою": чому ідея повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою

Передісторія:

  • До складу G7 входять: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що повернення РФ до "Великої вісімки" і нормалізація відносин із Євросоюзом залежать від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до групи країн з найбільш розвиненою економікою, якби хтось висловив таку пропозицію.
  • 21 серпня канцлерка ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зійшлися на думці, що повернення Росії у "Велику вісімку" було б передчасним.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗеленськийдипломатичні відносиниміжнародні відносиниG7
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