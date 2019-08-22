МИД РФ – Зеленскому: Вам подсунули бессмысленный набор букв
Источник: Facebook-пост пресс-секретаря МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел России считают несуразным заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку" и ждут от него "сигналов".
Прямая речь Марии Захаровой: "Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв.
- Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.
Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке (дня) дипломатии".
- Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) – означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.
- Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики.
Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соотвественно Украина обязана их выполнить.
- Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.
Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски".
Этому предшествовал Facbeook-пост Зеленского о том, что возвращение России в G8 возможно лишь после возвращения Крыма Украине и прекращения конфликта на Донбассе.
По его мнению, это и освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем и СИЗО станет "сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
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Предыстория:
- В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
- 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что возвращение РФ в "Большую восьмерку" и нормализация отношений с Евросоюзом зависят от урегулирования ситуации на востоке Украины.
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержалвозвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-то высказал такое предложение.
- 21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.