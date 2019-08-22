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МИД РФ – Зеленскому: Вам подсунули бессмысленный набор букв

Четверг, 22 августа 2019, 09:14
МИД РФ – Зеленскому: Вам подсунули бессмысленный набор букв

Источник: Facebook-пост пресс-секретаря МИД РФ.

В Министерстве иностранных дел России считают несуразным заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку" и ждут от него "сигналов".

Прямая речь Марии Захаровой: "Уважаемый господин Президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв.

  1. Дипломатия - это деятельность государства по осуществлению целей и задач собственной внешней политики, а также по защите интересов страны и ее граждан за границей.

    Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. А вот международные отношения - средой, где это средство, этот инструмент применяется. Поэтому государство не может "вновь занять своё место в повестке (дня)  дипломатии".
  1. Находиться в повестке (в данном случае, видимо, имелось в виду центральных мировых форумов) – означает то, что участники форума обсуждают государство. Россию "семёрка" обсуждает регулярно. Поэтому и эта мысль сформулирована неграмотно.
  1. Если под "высокой дипломатией" Ваши советники понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшей является всё-таки Совбез ООН, где Россия участвует и в формировании повестки и в реализации мировой политики.

    Не надо обижать центральный орган Организации Объединенных Наций, чьи решения обязательны для исполнения. Кстати, Минские соглашения были поддержаны резолюцией Совета Безопасности. Соотвественно Украина обязана их выполнить.
  1. Теперь про сигналы. Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности.

    Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски".

Этому предшествовал Facbeook-пост Зеленского о том, что возвращение России в G8 возможно лишь после возвращения Крыма Украине и прекращения конфликта на Донбассе.

По его мнению, это и освобождение украинских политзаключенных из российских тюрем и СИЗО станет "сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

Знать больше "Семерка", которая не станет "Восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой

Предыстория:

  • В состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что возвращение РФ в "Большую восьмерку" и нормализация отношений с Евросоюзом зависят от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержалвозвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы кто-то высказал такое предложение.
  • 21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что возвращение России в "Большую восьмерку" было бы преждевременным.

Темы: РосcияЗеленскийдипломатические отношениямеждународные отношенияG7
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