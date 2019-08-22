Біля СІЗО у Кропивницькому розстріляли адвоката

Джерело: повідомлення Національної асоціації адвокатів, коментар поліції Кіровоградської області "Українській правді"

Біля слідчого ізолятора №6 у Кропивницькому розстріляли адвоката Олександра Іванова.

З повідомлення Асоціації адвокатів: "Орієнтовно об 11:45 у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова…

Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці".

Коментар поліції: "Ми підтверджуємо факт вбивства. На місці працює слідчо-оперативна група".

Деталі: Наразі в поліції не повідомляють подробиць події. Правоохоронці кажуть, що деталі нададуть згодом.

Водночас, за даними місцевих ЗМІ, через стрілянину була поранена ще одна людина, яку у важкому стані доставили до лікарні.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Іванов працював адвокатом з 2011 року. До цього він служив у правоохоронних органах, зокрема, протягом року був начальником слідчого управління, заступником начальника управління Міністерства внутрішніх справ в Кіровоградській області.

Пізніше в обласній поліції повідомили, що розслідують "вбивство місцевого жителя, вчинене в обласному центрі".

Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 11:53. За офіційною інформацією, невідомі з використанням вогнепальної зброї поранили двох людей. Один загинув на місці, інший – госпіталізований до лікувального закладу.

В дію ввели оперативний план "Сирена". Попередня кваліфікація події – ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".