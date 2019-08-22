Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката

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Четверг, 22 августа 2019, 14:04

Источник: сообщение Национальной ассоциации адвокатов, комментарий Кировоградской полиции области "Украинской правде"

Возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова.

Из сообщения Ассоциации адвокатов: "Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов...

Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте".

Комментарий полиции: "Мы подтверждаем факт убийства. На месте работает следственно-оперативная группа".

Детали: На данный момент в полиции не сообщают подробностей происшествия. Правоохранители говорят, что детали предоставят позже.

В то же время, по данным местных СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Темы: убийство Кропивницкий


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