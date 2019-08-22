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Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката

Четверг, 22 августа 2019, 14:04
Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката

Источник: сообщение Национальной ассоциации адвокатов, комментарий Кировоградской полиции области "Украинской правде"

Возле следственного изолятора №6 в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова.

Из сообщения Ассоциации адвокатов: "Ориентировочно в 11:45 в Кропивницком убит адвокат Александр Иванов...

Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте".

Комментарий полиции: "Мы подтверждаем факт убийства. На месте работает следственно-оперативная группа".

Детали: На данный момент в полиции не сообщают подробностей происшествия. Правоохранители говорят, что детали предоставят позже.

В то же время, по данным местных СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Согласно информации из открытых источников, Иванов работал адвокатом с 2011 года. До этого он служил в правоохранительных органах, в частности, в течение года был начальником следственного управления, заместителем начальника управления Министерства внутренних дел в Кировоградской области.

Позже в областной полиции сообщили, что расследуют "убийство местного жителя, совершенное в областном центре".

Сообщение к правоохранителям поступило около 11:53. По официальной информации, неизвестные с использованием огнестрельного оружия ранили двух человек. Один погиб на месте, другой – госпитализирован в лечебное учреждение.

В силу ввели оперативный план "Сирена". Предварительная квалификация события – ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Соня Лукашова, УП

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Темы: убийствоКропивницкий
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