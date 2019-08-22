Соціологи: Уперше з 2004 року українці вірять у майбутнє

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з КМІС від 8 – 20 серпня 2019 року

56% українців дивляться у майбутнє з надією, а оптимістично налаштовані 36% громадян.

Дослівно: "Вперше 31% громадян визначили ситуацію як достатньо позитивну. Особливо позитивні настрої з-поміж молоді. У 2015 – 2018 рр. позитивні оцінки становили лише 4 – 10%".

Деталі: Соціологи констатують, що такі дані – найвищий показник за увесь час досліджень громадської думки (від 2004 року).

Відзначається, що позитивні відчуття українців значно зросли після виборів. Майже половина громадян вірять у те, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі впродовж найближчих кількох років.

50,5% переконані, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Найбільше оптимістів з-поміж молоді до 30 років.

Водночас ставлення українців до НАТО, як і раніше, ділить регіони.

Переважно позитивно ставляться до цієї перспективи у Західному регіоні (66% – за вступ до НАТО і 17% – за позаблоковий статус) та у Центральному (відповідно, 52,5% і 26%).

Негативне ставлення переважає у Південному регіоні (за вступ до НАТО лише 15%, 13% – за військовий союз з Росією, а більшість – 64% за позаблоковий статус) і у Східному регіоні (за вступ до НАТО 24%, 11% – за військовий союз з Росією, більшість – 42% – за позаблоковий статус).

На запитання соціологів щодо необхідності проведення всеукраїнського референдуму для зміни териториторії України, 54,5% відповіли, що територію України взагалі не можна змінювати.

Зростає довіра українців і до новообраної влади. Нині майже половина (49%) населення готова довірити справу оновлення судів новообраному президенту, новообраній Верховній Раді – 28%. А от самим суддям як не довіряли очищення судової влади (6,5%), так не довіряють і нині (9,5%).

Опитування проходило з 8 по 20 серпня у 103 населених пунктах у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донбасу.

Загалом було опитано 2040 респондентів від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Передісторія: