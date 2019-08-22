Социологи: Впервые с 2004 года украинцы верят в будущее

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС от 8 - 20 августа 2019 года

56% украинцев смотрят в будущее с надеждой, а оптимистично настроены 36% граждан.

Дословно: "Впервые 31% граждан определили ситуацию как достаточно позитивную. Особенно позитивные настроения среди молодежи. В 2015 – 2018 гг. положительные оценки составляли лишь 4-10%".

Детали: Социологи констатируют, что такие данные – самый высокий показатель за все время исследований общественного мнения (с 2004 года).

Отмечается, что положительные ощущения украинцев значительно выросли после выборов.

Почти половина граждан верят в то, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

50,5% убеждены, что события в Украине развиваются в правильном направлении. Больше всего оптимистов среди молодежи до 30 лет.

В то же время отношение украинцев к НАТО, как и раньше, делит регионы.

Преимущественно положительно относятся к этой перспективе в Западном регионе (66%– за вступление в НАТО и 17% – за внеблоковый статус) и в Центральном (соответственно, 52,5% и 26%).

Негативное отношение преобладает в Южном регионе (за вступление в НАТО лишь 15%, 13% – за военный союз с Россией, а большинство – 64% за внеблоковый статус) и в Восточном регионе (за вступление в НАТО – 24%, 11% – за военный союз с Россией, большинство – 42% – за внеблоковый статус).

На вопрос социологов о необходимости проведения всеукраинского референдума для изменения территории Украины, 54,5% ответили, что территорию Украины вообще нельзя менять.

Растет доверие украинцев и к новоизбранной власти. Сейчас почти половина (49%) населения готова доверить дело обновления судов новоизбранному президенту, новоизбранной Верховной Раде – 28%. А вот самим судьям как не доверяли очистку судебной власти (6,5%), так не доверяют и сейчас (9,5%).

Опрос проходил с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса.

Всего было опрошено 2040 респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыстория: