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Тяжкохворого Бекірова звозили з СІЗО в лікарню і кинули назад

Четвер, 22 серпня 2019, 14:20

Джерело: Crimean Human Rights Group, дружина Бекирова Гульнара

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню імені Семашка для одноденного обстеження і після цього його назад доставили в СІЗО Сімферополя.

Деталі: Відзначається, що адвокат також підтвердив цю інформацію. За його словами, 27 серпня 2019 року Бекірова планують госпіталізувати на сім днів в неврологію для подальшого обстеження.

 

Що було раніше: 21 серпня стало відомо, що Бекірова, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.

Нагадаємо:

  • Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
  • Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
  • У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
  • Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
  • 8 серпня "суд" у Криму продовжив арешт Бекірова до 11 жовтня 2019 року.

Українська правда
Теми: кримські татариРосіяКримполітв'язні
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