Тяжкохворого Бекірова звозили з СІЗО в лікарню і кинули назад
Джерело: Crimean Human Rights Group, дружина Бекирова Гульнара
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню імені Семашка для одноденного обстеження і після цього його назад доставили в СІЗО Сімферополя.
Деталі: Відзначається, що адвокат також підтвердив цю інформацію. За його словами, 27 серпня 2019 року Бекірова планують госпіталізувати на сім днів в неврологію для подальшого обстеження.
Що було раніше: 21 серпня стало відомо, що Бекірова, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- 8 серпня "суд" у Криму продовжив арешт Бекірова до 11 жовтня 2019 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua