Тяжкохворого Бекірова звозили з СІЗО в лікарню і кинули назад

Джерело: Crimean Human Rights Group, дружина Бекирова Гульнара

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню імені Семашка для одноденного обстеження і після цього його назад доставили в СІЗО Сімферополя.

Деталі: Відзначається, що адвокат також підтвердив цю інформацію. За його словами, 27 серпня 2019 року Бекірова планують госпіталізувати на сім днів в неврологію для подальшого обстеження.

Що було раніше: 21 серпня стало відомо, що Бекірова, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.

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