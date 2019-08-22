Едема Бекірова направлено на обстеження, його можуть перевести під домашній арешт — адвокат
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують в СІЗО №1 окупованого Сімферополя, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.
Про це повідомляють адвокати обвинуваченого Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, передає Крим.реалії
"Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО", - розповів Ладін.
Адвокати сподіваються, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.
Інший адвокат Бекерова - Веліляєв також має надію на зміну запобіжного заходу для політв'язня.
"Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт", - сказав адвокат.
Як повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, 27 серпні очікується, що Бекірова переведуть у "Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, що триватиме 7-8 днів".
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Бекірова утримують у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- Стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий. Бекіров сказав адвокату: "Мені треба вийти, бо помру".
- 6 червня "суд" у Криму на 2 місяці продовжив арешт Бекірову. Він залишиться під арештом до 12 серпня 2019 року.
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