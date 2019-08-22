Тяжело больного Бекирова свозили из СИЗО в больницу и бросили обратно

Источник: Crimean Human Rights Group, жена Бекирова Гульнара

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 21 августа вывозили в симферопольскую больницу имени Семашко для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.

Детали: Отмечается, что адвокат также подтвердил эту информацию. По его словам, 27 августа 2019 года Бекирова планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования.

Что было раньше: 21 августа стало известно, что Бекирова, вероятно, переведут под домашний арест по итогам медицинского обследования.

Напомним: