Тяжело больного Бекирова свозили из СИЗО в больницу и бросили обратно

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Четверг, 22 августа 2019, 14:20

Источник: Crimean Human Rights Group, жена Бекирова Гульнара

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 21 августа вывозили в симферопольскую больницу имени Семашко для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.

Детали: Отмечается, что адвокат также подтвердил эту информацию. По его словам, 27 августа 2019 года Бекирова планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования.

 

Что было раньше: 21 августа стало известно, что Бекирова, вероятно, переведут под домашний арест по итогам медицинского обследования.

Напомним:

  • Оккупанты задержали 57-летнего Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Бекирову до 11 октября 2019 года.

Украинская правда

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Темы: крымские татары Росcия Крым политзаключенные


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