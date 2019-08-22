Тяжело больного Бекирова свозили из СИЗО в больницу и бросили обратно
Четверг, 22 августа 2019, 14:20
Источник: Crimean Human Rights Group, жена Бекирова Гульнара
Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова 21 августа вывозили в симферопольскую больницу имени Семашко для однодневного обследования и после этого его обратно доставили в СИЗО Симферополя.
Детали: Отмечается, что адвокат также подтвердил эту информацию. По его словам, 27 августа 2019 года Бекирова планируют госпитализировать на семь дней в неврологию для дальнейшего обследования.
Что было раньше: 21 августа стало известно, что Бекирова, вероятно, переведут под домашний арест по итогам медицинского обследования.
Напомним:
- Оккупанты задержали 57-летнего Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
- 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Бекирову до 11 октября 2019 года.
Украинская правда