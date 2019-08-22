Бойовики обстріляли околиці восьми населених пунктів

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Четвер, 22 серпня 2019, 20:29

Джерело: повідомлення ООС о 19 годині

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню.

Деталі: Бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

З боку Ужівки - два обстріли з гранатометів та стрілецької зброї по околицях Водяного.

З Докучаєвська ворог два рази вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по убік Новотроїцького.

З боку Петрівського двічі обстріляна зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї периферія Богданівки.

З Доломітного бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по околицях Новолуганського.

З боку Гольмівського окупанти стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів по території поблизу Зайцевого.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі війна


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