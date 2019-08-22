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Боевики обстреляли окрестности восьми населенных пунктов 

Четверг, 22 августа 2019, 20:29

Источник: сообщение ООС в 19 часов 

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. 

Детали: Боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Со стороны Ужовки – два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Водяного. 

Из Докучаевска враг два раза вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Новотроицкого. 

Со стороны Петровского дважды обстреляна из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периферия Богдановки. 

Из Доломитного боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по окрестностям Новолуганского. 

Со стороны Гольмовского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по территории вблизи Зайцевого.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассевойна
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