Боевики обстреляли окрестности восьми населенных пунктов
Источник: сообщение ООС в 19 часов
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Детали: Боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Со стороны Ужовки – два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Водяного.
Из Докучаевска враг два раза вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Новотроицкого.
Со стороны Петровского дважды обстреляна из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периферия Богдановки.
Из Доломитного боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по окрестностям Новолуганского.
Со стороны Гольмовского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по территории вблизи Зайцевого.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua