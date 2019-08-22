Боевики обстреляли окрестности восьми населенных пунктов 

Источник: сообщение ООС в 19 часов

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Со стороны Ужовки – два обстрела из гранатометов и стрелкового оружия по окрестностям Водяного.

Из Докучаевска враг два раза вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в сторону Новотроицкого.

Со стороны Петровского дважды обстреляна из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия периферия Богдановки.

Из Доломитного боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по окрестностям Новолуганского.

Со стороны Гольмовского оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по территории вблизи Зайцевого.