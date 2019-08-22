Зеленский набрал Туска по поводу России в G7

Источник: сайт президента

Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.

Официально: "Владимир Зеленский призвал Европейский Союз отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе".

Детали: Туск заверил, что на саммите G7 24-26 августа ЕС будет отстаивать озвученную Зеленским позицию.

Зеленский также направил каждому лидеру стран G7 письменное обращение с призывом поддержать Украину.

Что этому предшествовало: Зеленский позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Лидер Канады заверил, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.

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