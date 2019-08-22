Зеленский набрал Туска по поводу России в G7

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Четверг, 22 августа 2019, 21:29

Источник: сайт президента 

Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.

Официально: "Владимир Зеленский призвал Европейский Союз отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе". 

Детали: Туск заверил, что на саммите G7 24-26 августа ЕС будет отстаивать озвученную Зеленским позицию.

Зеленский также направил каждому лидеру стран G7 письменное обращение с призывом поддержать Украину.

Что этому предшествовало: Зеленский позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо

Лидер Канады заверил, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.

Узнать больше: "Семерка", что не станет "восьмеркой": почему идея вернуть Россию в G7 является угрозой, но не катастрофой 

Предыстория:

  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение. 
  • Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.

Украинская правда

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Темы: G7 Зеленский


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