Зеленский набрал Туска по поводу России в G7
Источник: сайт президента
Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Европейского совета Дональду Туску.
Официально: "Владимир Зеленский призвал Европейский Союз отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена, – оккупации Крыма и агрессии на Донбассе".
Детали: Туск заверил, что на саммите G7 24-26 августа ЕС будет отстаивать озвученную Зеленским позицию.
Зеленский также направил каждому лидеру стран G7 письменное обращение с призывом поддержать Украину.
Что этому предшествовало: Зеленский позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Лидер Канады заверил, что на саммите G7 во Франции будет отстаивать позицию невозможности восстановления членства РФ в G7, пока Россия продолжает агрессию против Украины.
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Предыстория:
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
- Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в страны G8.