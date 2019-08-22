Стрілянина в Голосієві: суд обрав запобіжний захід двом учасникам 

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Четвер, 22 серпня 2019, 22:43

Джерело: Громадське

Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід двом учасникам стрілянини в Голосіївському районі Києва.

Деталі: Перший учасник – Сергій Лещенко на прізвисько "Лєший", засновник охоронної фірми "Варта 1".

 

Прокурор просив взяти його під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Лещенка взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави 153 687 грн.

Такий самий запобіжний захід суд обрав другому підозрюваному – Акбару Магнієву. 

 

У залі суду та біля будівлі чергували близько 200 представників "Муніципальної варти".

Що цьому передувало: Поліція Києва пояснила, що перестрілка у Голосіївському районі відбулася між представниками "Муніципальної варти" та приватної охоронної фірми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. 

Правоохоронці збиралися затримати п’ятьох активних учасників події. Усі вони отримали тілесні ушкодження і перебували у лікарнях під охороною.

Читайте блог на "Українській правді": Хто стріляв уночі в Голосієво і до чого тут справи Майдану?

Передісторія:

  • Уночі 20 серпня біля станції метро "Голосіївська" у Києві виникла сутичка із застосуванням травматичної зброї.
  • За даними слідства, сторонами конфлікту були група Лещенка-"Лєшого" та представники КП "Муніципальна варта", які патрулювали Голосіївський парк.
  • За версією "Муніципальної варти", вони намагалася протидіяти незаконним кальянним у парку, які нібито "кришував" "Лєший".
  • Внаслідок сутички троє представників "Муніципальної варти" дістали поранення.

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Теми: суд зброя Київ


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