Стрілянина в Голосієві: суд обрав запобіжний захід двом учасникам
Джерело: Громадське
Голосіївський районний суд обрав запобіжний захід двом учасникам стрілянини в Голосіївському районі Києва.
Деталі: Перший учасник – Сергій Лещенко на прізвисько "Лєший", засновник охоронної фірми "Варта 1".
Прокурор просив взяти його під варту на два місяці без можливості внесення застави.
Лещенка взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави 153 687 грн.
Такий самий запобіжний захід суд обрав другому підозрюваному – Акбару Магнієву.
У залі суду та біля будівлі чергували близько 200 представників "Муніципальної варти".
Що цьому передувало: Поліція Києва пояснила, що перестрілка у Голосіївському районі відбулася між представниками "Муніципальної варти" та приватної охоронної фірми.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Правоохоронці збиралися затримати п’ятьох активних учасників події. Усі вони отримали тілесні ушкодження і перебували у лікарнях під охороною.
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Передісторія:
- Уночі 20 серпня біля станції метро "Голосіївська" у Києві виникла сутичка із застосуванням травматичної зброї.
- За даними слідства, сторонами конфлікту були група Лещенка-"Лєшого" та представники КП "Муніципальна варта", які патрулювали Голосіївський парк.
- За версією "Муніципальної варти", вони намагалася протидіяти незаконним кальянним у парку, які нібито "кришував" "Лєший".
- Внаслідок сутички троє представників "Муніципальної варти" дістали поранення.