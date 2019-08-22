Стрельба в Голосеево: суд избрал меру пресечения двум участникам
Источник: Громадське
Голосеевский районный суд избрал меру пресечения двум участникам перестрелки в Голосеевском районе Киева.
Детали: Первый участник – Сергей Лещенко по прозвищу "Леший", основатель охранной фирмы "Варта 1".
Прокурор просил взять его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.
Лещенко взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога 153687 грн.
Такую же меру пресечения суд избрал еще одному подозреваемому – Акбару Магниеву.
В зале суда и у здания дежурили около 200 представителей "Муниципальной охраны".
Что этому предшествовало: Полиция Киева пояснила, что перестрелка в Голосеевском районе произошла между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
Правоохранители собирались задержать пятерых активных участников события. Все они получили телесные повреждения и находились в больницах под охраной.
Читайте блог на "Украинской правде": Кто стрелял ночью в Голосеево и при чем здесь дела Майдана?
Предыстория:
- Ночью 20 августа возле станции метро "Голосеевская" в Киеве возник конфликт с применением травматического оружия.
- По данным следствия, сторонами конфликта были группа Лещенка- "Лешего" и представители КП "Муниципальная охрана", которые патрулировали Голосеевский парк.
- По версии "Муниципальной охраны", они пытались противодействовать незаконным кальянным в парке, которые якобы "крышевал" "Леший".
- В результате столкновения трое представителей "Муниципальной охраны" получили ранения.