Стрельба в Голосеево: суд избрал меру пресечения двум участникам

Источник: Громадське

Голосеевский районный суд избрал меру пресечения двум участникам перестрелки в Голосеевском районе Киева.

Детали: Первый участник – Сергей Лещенко по прозвищу "Леший", основатель охранной фирмы "Варта 1".

Прокурор просил взять его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Лещенко взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога 153687 грн.

Такую же меру пресечения суд избрал еще одному подозреваемому – Акбару Магниеву.

В зале суда и у здания дежурили около 200 представителей "Муниципальной охраны".

Что этому предшествовало: Полиция Киева пояснила, что перестрелка в Голосеевском районе произошла между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Правоохранители собирались задержать пятерых активных участников события. Все они получили телесные повреждения и находились в больницах под охраной.

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