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Стрельба в Голосеево: суд избрал меру пресечения двум участникам

Четверг, 22 августа 2019, 22:43
Стрельба в Голосеево: суд избрал меру пресечения двум участникам

Источник: Громадське

Голосеевский районный суд избрал меру пресечения двум участникам перестрелки в Голосеевском районе Киева.

Детали: Первый участник – Сергей Лещенко по прозвищу "Леший", основатель охранной фирмы "Варта 1".

 

Прокурор просил взять его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Лещенко взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога 153687 грн.

Такую же меру пресечения суд избрал еще одному подозреваемому – Акбару Магниеву.

 

В зале суда и у здания дежурили около 200 представителей "Муниципальной охраны".

Что этому предшествовало: Полиция Киева пояснила, что перестрелка в Голосеевском районе произошла между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. 

Правоохранители собирались задержать пятерых активных участников события. Все они получили телесные повреждения и находились в больницах под охраной. 

Читайте блог на "Украинской правде": Кто стрелял ночью в Голосеево и при чем здесь дела Майдана?

Предыстория: 

  • Ночью 20 августа возле станции метро "Голосеевская" в Киеве возник конфликт с применением травматического оружия. 
  • По данным следствия, сторонами конфликта были группа Лещенка- "Лешего" и представители КП "Муниципальная охрана", которые патрулировали Голосеевский парк. 
  • По версии "Муниципальной охраны", они пытались противодействовать незаконным кальянным в парке, которые якобы "крышевал" "Леший". 
  • В результате столкновения трое представителей "Муниципальной охраны" получили ранения.

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Темы: судоружиеКиев
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