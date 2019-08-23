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Зеленський пообіцяв, що Міністерство ветеранів не ліквідують

П'ятниця, 23 серпня 2019, 10:44

Джерело: Володимир Зеленський на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідоване.

Пряма мова: "Міністерство у справах ветеранів ніхто буде ліквідовати. Це ганебна інформація, ганебні чутки.

Ви краще за інших знаєте, які там дійсно є проблеми, що не працює і що треба терміново міняти. Ми будемо втілювати все це в життя.

І також ми дійсно чекаємо від вас кандидатуру, я не хочу сам обирати цю кандидатуру, я хочу, щоб ви нам дали кандидатуру, яка є авторитетом, і яка дійсно може очолити міністерство".

"Найголовніше, що я хочу сказати зараз вам, ми впевнені, що справа зовсі не в органах і зовсім не в кількості цих органів. А в тому, щоб було бажання реально працювати і реально допомагати вам".

Деталі: Зеленський запевнив, що нова Верховна Рада "буде робити все необхідне" для захисту прав ветеранів і ухвалювати "всі необхідні закони".

За словами президента, при його Офісі створюється Рада волонтерів. Також буде призначено уповноваженого з питань волонтерів.

Звертаючись до учасників форуму, Зеленський зазначив, що держава має допомогти їм з медичним забезпеченням, реабілітацією, соціальною адаптацією, отриманням землі і житла, пільговим розмитненням автомобілів.

Що було раніше: Раніше у "Слузі народу" говорили, що їхня фракція буде лобіювати права ветеранів, але для цього не потрібно "плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".

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Передісторія:

  • 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.
  • У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
  • Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.

Соня Лукашова, УП
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