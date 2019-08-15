Ліквідація комітету ветеранів: у "Слузі народу" відповіли на критику Порошенка
Джерело: пост нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової у Facebook
Партія "Слуга народу" не має наміру відновлювати комітет ВР у справах ветеранів, а натомість пропонує прийняти закон про ветеранів та створити агенцію, яка координуватиме надання їм пільг.
Дослівно: "Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів – крім ветеранів праці".
"Крім того – створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів".
"Треба відмовлятися від такої практики, коли кошти спрямовуються не на соціальний захист тих, хто його потребує, а на утримання роздутого держапарату".
Деталі: Третьякова наголосила, що її фракція буде лобіювати права ветеранів, але для цього не потрібно "плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".
На думку "слуги народу", подібні органи є просто "додатковими кормушками для чиновників чи механізмами задоволення політичних амбіцій для депутатів".
Натомість країні потрібна цілісна державна соціальна політика.
Що було раніше: П’ятий президент Петро Порошенко назвав ініціативу "Слуги народу" щодо скорочення Комітету у справах ветеранів – пострілом у спину армії.
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Передісторія:
- 9 серпня на засіданні підготовчої групи Верховної Ради 9 скликання партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.
- Пропонується скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.
- Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
- 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів.
- У кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
- У листопаді 2018 року Верховна Рада призначила Ірину Фріз, яка була нардепом від "БПП" на посаду міністра у справах ветеранів.