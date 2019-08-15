Ліквідація комітету ветеранів: у "Слузі народу" відповіли на критику Порошенка

Джерело: пост нардепа від "Слуги народу" Галини Третьякової у Facebook

Партія "Слуга народу" не має наміру відновлювати комітет ВР у справах ветеранів, а натомість пропонує прийняти закон про ветеранів та створити агенцію, яка координуватиме надання їм пільг.

Дослівно: "Стратегія наша полягає у тому, щоб ухвалити закон про ветеранів, який чітко регламентуватиме пільги і категорії всіх ветеранів – крім ветеранів праці".

"Крім того – створити агенцію, яка буде координувати надання пільг, у тому числі і ветеранам. До цієї агенції вже доцільно брати фахівців з числа ветеранів".

"Треба відмовлятися від такої практики, коли кошти спрямовуються не на соціальний захист тих, хто його потребує, а на утримання роздутого держапарату".

Деталі: Третьякова наголосила, що її фракція буде лобіювати права ветеранів, але для цього не потрібно "плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств".

На думку "слуги народу", подібні органи є просто "додатковими кормушками для чиновників чи механізмами задоволення політичних амбіцій для депутатів".

Натомість країні потрібна цілісна державна соціальна політика.

Що було раніше: П’ятий президент Петро Порошенко назвав ініціативу "Слуги народу" щодо скорочення Комітету у справах ветеранів – пострілом у спину армії.

Читайте також: Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Передісторія: