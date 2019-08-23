Зеленский пообещал, что Министерство ветеранов не ликвидируют

Источник: Владимир Зеленский на Втором международном ветеранском и волонтерском форуме

Президент Владимир Зеленский заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Прямая речь: "Министерство по делам ветеранов никто будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи.

Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь.

И также мы действительно ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство".

"Самое главное, что я хочу сказать сейчас вам, мы уверены, что дело вовсе не в органах и вовсе не в количестве этих органов. А в том, чтобы было желание реально работать и реально помогать вам".

Детали: Зеленский заверил, что новая Верховная Рада "будет делать все необходимое" для защиты прав ветеранов и принимать "все необходимые законы".

По словам президента, при его Офисе создается Совет волонтеров. Также будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров.

Обращаясь к участникам форума, Зеленский отметил, что государство должно помочь им с медицинским обеспечением, реабилитацией, социальной адаптацией, получением земли и жилья, льготной растаможкой автомобилей.

Что было раньше: Раньше в "Слуге народа" говорили, что их фракция будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно "плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

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