Раді обрали тимчасове керівництво, а Разумков дорікнув обранцям за свавілля  

Джерело: засідання підготовчої групи першого засідання Верховної Ради 9 скликання.

Тимчасову президію на врочистому засіданні Верховної Ради складуть Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Юлій Іоффе, Андрій Кожем'якін, Михайло Забродський та Ярослав Железняк.

Руслан Стефанчук: "У першій підгрупі запропонували обрати у тимчасову президію першої сесії Верховної Ради 9 скликання: Дмитра Разумкова як голову підготовчої групи, Руслана Стефанчука від "Слуги народу", Юлія Іоффе від "Опозиційної платформи – За життя", Андрія Кожемякіна від "Батьківщини", Михайла Забродського від "Європейської солідарності" та Ярослава Железняка від "Голосу".

Ірина Геращенко з "ЄС" сказала, що ця президія "гендерно не витримана" – але це рішення підготовча група підтримала одностайно.

Крім того, обрали лічильну комісію: від "Слуги народу" – Романа Грищука, Олексія Жмеренецького, Олександра Корнієнка, Юрія Корявченкова, Олену Криворучкіну, Артема Культенка, Ольгу Савченко й Єлизавету Ясько, від ОПЗЖ – Юрія Павленка та Олександра Пузанова, від "Батьківщини" – Валерія Дубіля, від ЄС – Руслана Князевича, від "Голосу" – Олександру Устінову

Апарату парламенту доручили до 12-ї години 27 серпня надати інформацію про роботу системи "Рада".

При цьому Дмитро Разумков дорікнув: "У нас почалися не зовсім мені зрозумілі явища щодо того, що майбутні народі депутати без відома другої підготовчої депутатської групи самостійно вже розпоідляють собі комітети, кабінети тощо.

Прохання до апарату та структурних підрозділів апарату Верховної Ради – сприймати це, мабуть, як якісь провокації, тому що на наших засіданнях це не проговорювалось, рішення прийняті не були і це не відповідає нормам парламентаризму в нашій державі

Прохання донести цю інформацію до всіх народних депутатів – як політичних партій, так і до самовисуванців – щодо некоректності їхньої поведінки, і присікати такі явища".

Крім того, Разумков запропонував за базову дату наступного засідання підготовчої групи обрати 10-ту ранку 27 серпня, але точний час повідомлять додатково – залежно від того, як робочі підгрупи впораються "в неділю та понеділок".

Нагадаємо, що перше засідання Верховної Ради 9 скликання врочисто відбудеться в наступний четвер, 29 серпня.

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