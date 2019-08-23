Раде выбрали временное руководство, а Разумков попрекнул избранников за произвол

Источник: заседание подготовительной группы первого заседания Верховной Рады 9 созыва.

Временный президиум на торжественном заседании Верховной Рады составят Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Юлий Иоффе, Андрей Кожемякин, Михаил Забродский и Ярослав Железняк.

Руслан Стефанчук: "В первой подгруппе предложили выбрать во временный президиум первой сессии Верховной Рады 9 созыва: Дмитрия Разумкова как главу подготовительной группы, Руслана Стефанчука от "Слуги народа", Юлия Иоффе от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Андрея Кожемякина от "Батькивщины" , Михаила Забродского от "Европейской солидарности" и Ярослава Железняка от "Голоса".

Ирина Геращенко из "ЕС" сказала, что этот президиум "гендерно не выдержан" – но это решение подготовительная группа поддержала единогласно.

Кроме того, избрали счетную комиссию от "Слуги народа" – Романа Грищука, Алексея Жмеренецкого, Александра Корниенко, Юрия Корявченкова, Елену Криворучкину, Артема Культенко, Ольгу Савченко и Елизавету Ясько, от ОПЗЖ – Юрия Павленко и Александра Пузанова, от "Батькивщины" – Валерия Дубиля, от ЕС – Руслана Князевича, от "Голоса" – Александру Устинову.

Аппарату парламента поручили до 12-ти часов 27 августа предоставить информацию о работе системы "Рада"

При этом Дмитрий Разумков упрекнул: "У нас начались не совсем мне понятные явления на счет того, что будущие народные депутаты без ведома второй подготовительной депутатской группы самостоятельно уже распределяют себе комитеты, кабинеты и тому подобное.

Просьба к аппарату и структурным подразделениям аппарата Верховной Рады – воспринимать это, пожалуй, как какие-то провокации, потому что на наших заседаниях это не проговаривалось, решения приняты не были и это не соответствует нормам парламентаризма в нашем государстве.

Просьба донести эту информацию до всех народных депутатов – как политических партий, так и самовыдвиженцев – относительно некорректности их поведения, и пресекать такие явления".

Кроме того, Разумков предложил за базовую дату следующего заседания подготовительной группы выбрать 10 утра 27 августа, но точное время сообщат дополнительно – в зависимости от того, как рабочие подгруппы справятся "в воскресенье и понедельник".

Напомним, что первое заседание Верховной Рады 9 созыва торжественно состоится в следующий четверг, 29 августа.

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