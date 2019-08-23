"Голос" не отримував жодних кадрових пропозицій – Рахманін

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П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:10

Джерело: прес-брифінг партії "Голос"

Партія "Голос" каже, що не отримувала кадрових пропозицій щодо посад в уряді та комітетах Верховної Ради.

Деталі: Новообраний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін відповідаючи на запитання журналістів сказав, що ніяких пропозицій щодо головування в комітетах та міністерських посад від партії "Слуга народу" в "Голосі" не отримували. 

Пряма мова Сергія Рахманіна: "Фактично партія "Слуга народу" забрала собі посади всіх голів комітетів. У нас була позиція, що ми вступаємо в офіційні перемовини з іншими представниками фракцій, зокрема із "Слугою народу", - жодних кадрових пропозицій ми не отримали. А ні по посадам в комітетах Верховної Ради, а ні в уряді нам не надходило".

Він додав, що представники президентської партії здатні самостійно заповнити всі кадрові ніші в Верховній Раді. 

Нагадаємо

  • 23 серпня партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності. 
  • "Голос" раніше відмовився від посади заступника голови Верховної Ради, пояснивши, що їх цікавлять лише професійні посади, а не політичні.

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Теми: Верховна Рада Вакарчук


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