"Голос" не отримував жодних кадрових пропозицій – Рахманін
Джерело: прес-брифінг партії "Голос"
Партія "Голос" каже, що не отримувала кадрових пропозицій щодо посад в уряді та комітетах Верховної Ради.
Деталі: Новообраний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін відповідаючи на запитання журналістів сказав, що ніяких пропозицій щодо головування в комітетах та міністерських посад від партії "Слуга народу" в "Голосі" не отримували.
Пряма мова Сергія Рахманіна: "Фактично партія "Слуга народу" забрала собі посади всіх голів комітетів. У нас була позиція, що ми вступаємо в офіційні перемовини з іншими представниками фракцій, зокрема із "Слугою народу", - жодних кадрових пропозицій ми не отримали. А ні по посадам в комітетах Верховної Ради, а ні в уряді нам не надходило".
Він додав, що представники президентської партії здатні самостійно заповнити всі кадрові ніші в Верховній Раді.
Нагадаємо:
- 23 серпня партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
- "Голос" раніше відмовився від посади заступника голови Верховної Ради, пояснивши, що їх цікавлять лише професійні посади, а не політичні.
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