"Голос" не получал никаких кадровых предложений – Рахманин
Источник: пресс-брифинг партии "Голос"
Партия "Голос" говорит, что не получала кадровых предложений относительно должностей в правительстве и комитетах Верховной Рады.
Детали: Новоизбранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин отвечая на вопросы журналистов сказал, что никаких предложений относительно представительства в комитетах и министерских должностей от партии "Слуга народа" в "Голосе" не получали.
Прямая речь Сергея Рахманина: "Фактически партия "Слуга народа" забрала себе должности всех глав комитетов. У нас была позиция, что мы вступаем в официальные переговоры с представителями фракций, в частности с "Слугой народа", - никаких кадровых предложений мы не получили. А ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало ".
Он добавил, что представители президентской партии способны самостоятельно заполнить все кадровые ниши в Верховной Раде.
Напомним:
- 23 августа партия "Голос" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом инициировать изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.
- "Голос" раньше отказался от должности заместителя главы Верховной Рады, объяснив, что их интересуют только профессиональные должности, а не политические.