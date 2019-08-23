"Голос" не получал никаких кадровых предложений – Рахманин

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Пятница, 23 августа 2019, 15:10

Источник: пресс-брифинг партии "Голос"

Партия "Голос" говорит, что не получала кадровых предложений относительно должностей в правительстве и комитетах Верховной Рады.

Детали: Новоизбранный депутат от партии "Голос" Сергей Рахманин отвечая на вопросы журналистов сказал, что никаких предложений относительно представительства в комитетах и ​​министерских должностей от партии "Слуга народа" в "Голосе" не получали.

Прямая речь Сергея Рахманина: "Фактически партия "Слуга народа" забрала себе должности всех глав комитетов. У нас была позиция, что мы вступаем в официальные переговоры с представителями фракций, в частности с "Слугой народа", - никаких кадровых предложений мы не получили. А ни по должностям в комитетах Верховной Рады, ни в правительстве нам не поступало ".

Он добавил, что представители президентской партии способны самостоятельно заполнить все кадровые ниши в Верховной Раде.

Напомним:

  • 23 августа партия "Голос" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом инициировать изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.
  • "Голос" раньше отказался от должности заместителя главы Верховной Рады, объяснив, что их интересуют только профессиональные должности, а не политические.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада Вакарчук


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