Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ замість Супрун може очолити Петренко

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:58

Джерело: співрозмовник "Інтерфакс-Україна"

Одним з найбільш вірогідних претендентів на посаду міністра охорони здоров'я є глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.

Деталі: Відзначається, що в НСЗУ цю інформацію в даний час не коментують. У виданні не повідомляють звідки у них з'явилася ця інформація.

 
Олег Петренко

Петренко в 1998 році закінчив Вінницький національний медуніверситет імені Пирогова, має ступінь магістра менеджменту організацій охорони здоров'я Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії та Маастрихтського університету (2006 рік).

З 2007 року він займав керівні посади у кількох приватних клініках. В якості експерта в 2017 році брав участь в засіданнях комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

У лютому 2018 року Петренко переміг в конкурсі на посаду глави НСЗУ, був призначений на посаду в березні 2018 року.

Нагадаємо:

  • Наразі очолює міністерство Уляна Супрун. Вона виконувачка обов'язків міністра.  
  • За словами Супрун, вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва і вже 3 роки очолює Міністерство охорони здоров'я України: 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконує обов’язки міністра охорони здоров'я.
  • Шостий президент України Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗКабінет міністрівохорона здоров'яСупрун
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
МОЗ
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Що робити, якщо у Helsi з'явилися фейкові візити до лікаря – пояснює МОЗ
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: