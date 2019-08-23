МОЗ замість Супрун може очолити Петренко
Джерело: співрозмовник "Інтерфакс-Україна"
Одним з найбільш вірогідних претендентів на посаду міністра охорони здоров'я є глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.
Деталі: Відзначається, що в НСЗУ цю інформацію в даний час не коментують. У виданні не повідомляють звідки у них з'явилася ця інформація.
Петренко в 1998 році закінчив Вінницький національний медуніверситет імені Пирогова, має ступінь магістра менеджменту організацій охорони здоров'я Школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії та Маастрихтського університету (2006 рік).
З 2007 року він займав керівні посади у кількох приватних клініках. В якості експерта в 2017 році брав участь в засіданнях комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.
У лютому 2018 року Петренко переміг в конкурсі на посаду глави НСЗУ, був призначений на посаду в березні 2018 року.
Нагадаємо:
- Наразі очолює міністерство Уляна Супрун. Вона виконувачка обов'язків міністра.
- За словами Супрун, вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
- Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва і вже 3 роки очолює Міністерство охорони здоров'я України: 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконує обов’язки міністра охорони здоров'я.
- Шостий президент України Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.