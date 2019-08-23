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Минздрав вместо Супрун может возглавить Петренко

Пятница, 23 августа 2019, 16:58

Источник: собеседник "Интерфакс-Украина"

Одним из наиболее вероятных претендентов на должность министра здравоохранения является глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

Детали: Отмечается, что в НСЗУ эту информацию в настоящее время не комментируют. В издании не сообщают откуда у них появилась эта информация.

 
Олег Петренко

Петренко в 1998 году окончил Винницкий национальный медуниверситет им. Пирогова, имеет степень магистра менеджмента организаций здравоохранения Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии и Маастрихтского университета (2006 год).

С 2007 года он занимал руководящие должности в ряде частных клиник. В качестве эксперта в 2017 году принимал участие в заседаниях комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

В феврале 2018 года Петренко победил в конкурсе на должность главы НСЗУ, был назначен на должность в марте 2018 года.

Напомним: 

  • Сейчас возглавляет министерство Ульяна Супрун. Она исполняющая обязанности министра.
  • По словам Супрун, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.
  • Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев и уже 3 года возглавляет Министерство здравоохранения Украины: 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения.
  • Шестой президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.

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Темы: МинздравКабинет министровздравоохранениеСупрун
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