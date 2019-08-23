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МВС розірвало контракт з керівником заводу зброї – Аваков

П'ятниця, 23 серпня 2019, 16:56

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на колегії МВС

Міністерство внутрішніх справ розірвало контракт з начальником заводу "Форт" Віктором Писаренком через те, що його діяльність призвела до значних фінансових втрат.

Аваков дослівно: "Прийнято рішення та я підписав відповідний наказ про розривання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об'єднання "Форт" Віктором Писаренком. Його звільнено з посади".

Деталі: Аваков додав, що наразі поліція проводить слідчі дії на основі аудиторської перевірки.

Аудит виявив порушень та неефективного витрачання коштів на загальну суму 32,5 мільйона гривень, з них тих, що вже призвели до втрат, – на загальну суму 2,4 мільйона гривень.

Також з’ясувалося, що підприємство систематично мало заборгованість з виплати зарплати з червня 2018 року, і на 1 серпня ці борги становили майже 33 мільйони гривень. Попри це керівник безпідставно виписував собі премії – загалом на 465,5 тисячі гривень.

А безгосподарність на заводі призвела до витрат на сплату понад 10 мільйонів гривень штрафів.

Для довідки. Науково-виробниче об'єднання "Форт" – це підприємство, що займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. На сьогодні це єдиний завод, на якому створений повністю замкнутий цикл виробництва патронів для неавтоматичної зброї.  

Передісторія: 

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників поліції у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях через неналежну організацію роботи поліції на місцях.

Українська правда
Теми: МВСАваковзброя
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