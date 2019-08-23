МВД разорвало контракт с руководителем завода оружия – Аваков

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков на коллегии МВД

Министерство внутренних дел разорвало контракт с начальником завода "Форт" Виктором Писаренко из-за того, что его деятельность привела к значительным финансовым потерям.

Аваков дословно: "Принято решение, и я подписал соответствующий приказ о расторжении контракта с руководством и начальником научно-производственного объединения "Форт" Виктором Писаренко. Он уволен с должности".

Детали: Аваков добавил, что сейчас полиция проводит следственные действия на основании аудиторской проверки.

Аудит выявил нарушения и неэффективное расходование средств на общую сумму 32,5 миллиона гривен, из них тех, что уже привели к потерям, – на общую сумму 2,4 миллиона гривен.

Также выяснилось, что предприятие систематически имело задолженность по выплате зарплаты с июня 2018 года, и на 1 августа эти долги составляли почти 33 миллиона гривен. Несмотря на это руководитель безосновательно выписывал себе премии – в общем на 465,5 тысячи гривен.

А бесхозяйственность на заводе привела к расходам на оплату более 10 миллионов гривен штрафов.

Для справки. Научно-производственное объединение "Форт" – это предприятие, занимающееся разработкой и производством стрелкового оружия, боеприпасов и спецсредств. На сегодня это единственный завод, на котором создан полностью замкнутый цикл производства патронов для неавтоматического оружия.

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