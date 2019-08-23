Бойовики не стріляли з початку доби – штаб
Джерело: повідомлення ООС о 19 годині
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.
Дослівно: "Впродовж поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано".
Що було раніше: 22 серпня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, б’ючи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Два українські військовослужбовці внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення за минулу добу.
У попередні дві доби бойовики зробили по 7 обстрілів: і 20 серпня, і 21 серпня було поранено по одному українському бійцю.
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