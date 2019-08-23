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Бойовики не стріляли з початку доби – штаб

П'ятниця, 23 серпня 2019, 20:24

Джерело: повідомлення ООС о 19 годині

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано.

Дослівно: "Впродовж поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано".

Що було раніше: 22 серпня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, б’ючи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Два українські військовослужбовці внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення за минулу добу.

У попередні дві доби бойовики зробили по 7 обстрілів: і 20 серпня, і 21 серпня було поранено по одному українському бійцю. 

Українська правда
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