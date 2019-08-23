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Боевики не стреляли с начала суток – штаб

Пятница, 23 августа 2019, 20:24

Источник: сообщение ООС в 19 часов 

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. 

Дословно: "На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано". 

Что было раньше: 22 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. 

Два украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов получили ранения за минувшие сутки.

В предыдущие двое суток боевики совершили по 7 обстрелов: и 20 августа, и 21 августа было ранено по одному украинскому бойцу.

Украинская правда
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