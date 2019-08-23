Боевики не стреляли с начала суток – штаб
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Пятница, 23 августа 2019, 20:24
Источник: сообщение ООС в 19 часов
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.
Дословно: "На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано".
Что было раньше: 22 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, стреляя из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Два украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов получили ранения за минувшие сутки.
Украинская правда
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