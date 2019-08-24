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Порошенко приїхав до Зеленського на прийом президентів

Субота, 24 серпня 2019, 15:49
Порошенко приїхав до Зеленського на прийом президентів
фото - Hromadske

Джерело: Hromadske 

П'ятий президент України Петро Порошенко приєднався до колишніх президентів та діючого глави держави під час прийому президентів. 

Деталі: Вранці 24 серпня Порошенко не був присутній у ложі для президентів під час офіційної частини святкування Дня Незалежності на Майдані.

Після офіційної частини, урочистостей та Ходи гідності у центрі Києва екс-глава держави приєднався до Володимира Зеленського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка під час прийому президентів біля Маріїнського палацу. 

 

Нагадаємо,

  • Вранці 24 серпня Петро Порошенко не був присутній на офіційних урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, що пройшли на Майдані Незалежності. 
  • Участь у заходах на Майдані взяли Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. 
  • В цей час Порошенко брав участь в урочистому молебні за Україну в Софії Київській та у вшануванні пам'яті загиблих воїнів. 

Теми: ПорошенкоЗеленськийДень Незалежності
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