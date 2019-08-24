Порошенко приїхав до Зеленського на прийом президентів

51346 переглядів
Субота, 24 серпня 2019, 15:49
фото - Hromadske

Джерело: Hromadske 

П'ятий президент України Петро Порошенко приєднався до колишніх президентів та діючого глави держави під час прийому президентів. 

Деталі: Вранці 24 серпня Порошенко не був присутній у ложі для президентів під час офіційної частини святкування Дня Незалежності на Майдані.

Після офіційної частини, урочистостей та Ходи гідності у центрі Києва екс-глава держави приєднався до Володимира Зеленського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка під час прийому президентів біля Маріїнського палацу. 

 

Нагадаємо,

  • Вранці 24 серпня Петро Порошенко не був присутній на офіційних урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, що пройшли на Майдані Незалежності. 
  • Участь у заходах на Майдані взяли Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. 
  • В цей час Порошенко брав участь в урочистому молебні за Україну в Софії Київській та у вшануванні пам'яті загиблих воїнів. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко Зеленський День Незалежності


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко не прийшов на Зе-парад на Майдані: молився у Софійському соборі 24 серпня 2019, 11:24
Завершено слідство щодо екс-нардепа, за словами якого відкрили справу на Порошенка 23 серпня 2019, 15:03
Порошенка знову чекають на допит 22 серпня 2019, 12:48
Усі новини
Головні новини
Зеленський про майбутнього прем'єра: Мені подобається двоє людей
Під офісом Зеленського мітингували проти капітуляції перед РФ
На наступну зустріч лідерів G7 у гості варто запросити Україну, а не РФ - Туск
Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу
Усі новини
здоров'я

Алкоголь: що відбувається з мозком та тілом

думка

Як працює трекер сну?

школа

Який одяг варто купувати дитині у школу