Порошенко приїхав до Зеленського на прийом президентів

Джерело: Hromadske

П'ятий президент України Петро Порошенко приєднався до колишніх президентів та діючого глави держави під час прийому президентів.

Деталі: Вранці 24 серпня Порошенко не був присутній у ложі для президентів під час офіційної частини святкування Дня Незалежності на Майдані.

Після офіційної частини, урочистостей та Ходи гідності у центрі Києва екс-глава держави приєднався до Володимира Зеленського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка під час прийому президентів біля Маріїнського палацу.

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