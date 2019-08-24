Порошенко приїхав до Зеленського на прийом президентів
Джерело: Hromadske
П'ятий президент України Петро Порошенко приєднався до колишніх президентів та діючого глави держави під час прийому президентів.
Деталі: Вранці 24 серпня Порошенко не був присутній у ложі для президентів під час офіційної частини святкування Дня Незалежності на Майдані.
Після офіційної частини, урочистостей та Ходи гідності у центрі Києва екс-глава держави приєднався до Володимира Зеленського, Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка під час прийому президентів біля Маріїнського палацу.
Нагадаємо,
- Вранці 24 серпня Петро Порошенко не був присутній на офіційних урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, що пройшли на Майдані Незалежності.
- Участь у заходах на Майдані взяли Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко.
- В цей час Порошенко брав участь в урочистому молебні за Україну в Софії Київській та у вшануванні пам'яті загиблих воїнів.
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