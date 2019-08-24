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Порошенко приехал к Зеленскому на прием президентов

Суббота, 24 августа 2019, 15:49
Порошенко приехал к Зеленскому на прием президентов
фото - Hromadske

Источник: Hromadske  

Пятый президент Украины Петр Порошенко присоединился к бывшим президентам и действующему главе государства во время приема президентов.

Детали: Утром 24 августа Порошенко не присутствовал в ложе для президентов во время официальной части празднования Дня Независимости на Майдане.

После официальной части, торжеств и Шествия достоинства в центре Киева экс-глава государства присоединился к Владимиру Зеленскому, Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору  Ющенко во время приема президентов возле Мариинского дворца.

 

Напомним,

  • Утром 24 августа Петр Порошенко не присутствовал на официальных торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, прошедших на Майдане Независимости.
  • Участие в мероприятиях на Майдане принимали Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
  • В это время Порошенко участвовал в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской и в чествовании памяти погибших воинов.

Темы: ПорошенкоЗеленскийДень Независимости
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