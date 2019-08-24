Порошенко приехал к Зеленскому на прием президентов

Источник: Hromadske

Пятый президент Украины Петр Порошенко присоединился к бывшим президентам и действующему главе государства во время приема президентов.

Детали: Утром 24 августа Порошенко не присутствовал в ложе для президентов во время официальной части празднования Дня Независимости на Майдане.

После официальной части, торжеств и Шествия достоинства в центре Киева экс-глава государства присоединился к Владимиру Зеленскому, Леониду Кравчуку, Леониду Кучме и Виктору Ющенко во время приема президентов возле Мариинского дворца.

Напомним,