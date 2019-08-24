Порушення у Києві: "граната" під час промови Зеленського, "мінування" Майдану

Джерело: начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє сторінка МВС у Facebook

Офіційні заходи та Марш захисників у столиці пройшли без серйозних порушень громадського порядку, було затримано трьох осіб.

Деталі: Один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента, заявив, що в нього є граната, і відмовлявся спускатися.

Пряма мова Крищенка: Людина, попередньо в стані алкогольного сп’яніння, впала з конструкції, та була затримана співробітниками поліції. На нього складено два адмінпротоколи, ніяких заборонених речей при ньому не було.

Деталі: Ще дві особи були затримані в пунктах перевірки з речовиною, схожою на канабіс.

Окрім того, було одне повідомлення про замінування Майдану Незалежності, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Всього в урочистостях, за попередніми підрахунками, взяли участь близько 50 тисяч осіб.

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