Порушення у Києві: "граната" під час промови Зеленського, "мінування" Майдану

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Субота, 24 серпня 2019, 16:20

Джерело: начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє сторінка МВС у Facebook

Офіційні заходи та Марш захисників у столиці пройшли без серйозних порушень громадського порядку, було затримано трьох осіб.

Деталі: Один чоловік виліз на металеву конструкцію під час промови президента, заявив, що в нього є граната, і відмовлявся спускатися.

Пряма мова Крищенка: Людина, попередньо в стані алкогольного сп’яніння, впала з конструкції, та була затримана співробітниками поліції. На нього складено два адмінпротоколи, ніяких заборонених речей при ньому не було.

Деталі: Ще дві особи були затримані в пунктах перевірки з речовиною, схожою на канабіс.

Окрім того, було одне повідомлення про замінування Майдану Незалежності, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Всього в урочистостях, за попередніми підрахунками, взяли участь близько 50 тисяч осіб.

Передісторія:

  • У суботу Україна святкує День Незалежності. У Києві пройшли святкові заходи за участю президента Володимира Зеленського.
  • Пізніше в центрі столиці пройшов Марш захисників України, організований ветеранами бойових дій.

Українська правда

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Теми: поліція акції Київ День Незалежності


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