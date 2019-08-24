Києвом пройшов Марш захисників, організований ветеранами бойових дій

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Марш захисників України, організований ветеранами бойових дій, відбувся у центрі Києва.

Деталі: Рух колони учасників Маршу почався з вул.Володимирської і завершується на Майдані Незалежності.

Участь у марші беруть кілька десятків тисяч людей, серед учасників - ветерани АТО, рідні військових, волонтери і прості громадяни.

В голові колони рухаються два військових автомобіля у камуфляжній сітці з прапорами України, а також автомобіль поліції.

За ними йде велика група матерів і родичів військових, загиблих на Донбасі та інші учасники маршу.

Учасників колони, які несуть портрети загиблих воїнів, зустрічать оплесками містяни - глядачі, які стоять обабіч Хрещатика.

фото з FB-сторінки "Маршу захисників"

Учасники ходи тримають у руках прапори України, багато - у військовій уніформі або в вишиванках. Партійна символіка відсутня.

Час від часу люди в колоні скандують гасла "Слава Україні! - Героям Слава!", "Україна понад усе!".

Згодом частина колони учасників Маршу вирушила на Михайлівську площу, де біля Стіни пам'яті загиблих у військових діях захисників України відбувся молебень за участю військових капеланів.

За словами організаторів, у марші взяли участь близько 15 тис. осіб.

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