Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нарушения в Киеве: "граната" во время речи Зеленского, "минирование" Майдана

Суббота, 24 августа 2019, 16:20
Нарушения в Киеве: граната во время речи Зеленского, минирование Майдана

Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает страница МВД в Facebook

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.

Детали: Один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.

Прямая речь Крищенко: Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было.

Детали: Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.

Всего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.

Предыстория:

  • В субботу Украина отмечает День Независимости. В Киеве прошли праздничные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского.
  • Позже в центре столицы прошел Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий.

Украинская правда
Темы: полицияакцииКиевДень Независимости
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
полиция
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: