Нарушения в Киеве: "граната" во время речи Зеленского, "минирование" Майдана
Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает страница МВД в Facebook
Официальные мероприятия и Марш защитников в столице прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.
Детали: Один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.
Прямая речь Крищенко: Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было.
Детали: Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.
Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.
Всего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.
Предыстория:
- В субботу Украина отмечает День Независимости. В Киеве прошли праздничные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского.
- Позже в центре столицы прошел Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий.