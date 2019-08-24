Нарушения в Киеве: "граната" во время речи Зеленского, "минирование" Майдана

Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает страница МВД в Facebook

Официальные мероприятия и Марш защитников в столице прошли без серьезных нарушений общественного порядка, были задержаны три человека.

Детали: Один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента, заявил, что у него есть граната, и отказывался спускаться.

Прямая речь Крищенко: Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было.

Детали: Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис.

Кроме того, было одно сообщение о заминировании Майдана Незалежности, по этому факту возбуждено уголовное производство.

Всего в торжествах по случаю Дня Независимости, по предварительным подсчетам, приняли участие около 50 тысяч человек.

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