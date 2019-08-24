Порошенко обіцяє не пускати представника "Окупаційної платформи" в президію ВР
Джерело: виступ лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який транслювався на сторінці партії в Facebook
Фракція "Європейська солідарність" буде активно протидіяти тому, щоб крісло віце-спікера ВР зайняв представник "Опозиційної платформи – За життя".
Пряма мова Порошенка: Справа принципу, аби в президії Верховної Ради 9 скликання не сидів представник кремлівської 5 колони. Звичайно, рішення залежить, в тому числі, від більшості, але я запевняю, що наша команда у Верховній Раді буде активно протидіяти, а не просто не дасть жодного голосу за представника Опозиційної платформи.
Деталі: За словами Порошенка, "Європейська солідарність" готова координувати зусилля з усіма, окрім ""Окупаційної платформи", яка не повинна вийти за межі маргінесу".
Передісторія:
- 22 серпня нардеп Нестор Шуфрич заявив, що "Слуга народу" пропонувала "Опозиційній платформі – За життя" посаду віце-спікера. Пізніше у прес-службі нардепа додали, що "Слуга народу" запропонувала усім фракція подати свої кандидати на цю посаду, а не лише ОПЗЖ.
- Представник "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що "ЄС" невдовзі подасть свою кандидатуру на посаду віце-спікера.
- Партія "Голос" від посади відмовилася.