Порошенко обіцяє не пускати представника "Окупаційної платформи" в президію ВР

Джерело: виступ лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який транслювався на сторінці партії в Facebook

Фракція "Європейська солідарність" буде активно протидіяти тому, щоб крісло віце-спікера ВР зайняв представник "Опозиційної платформи – За життя".

Пряма мова Порошенка: Справа принципу, аби в президії Верховної Ради 9 скликання не сидів представник кремлівської 5 колони. Звичайно, рішення залежить, в тому числі, від більшості, але я запевняю, що наша команда у Верховній Раді буде активно протидіяти, а не просто не дасть жодного голосу за представника Опозиційної платформи.

Деталі: За словами Порошенка, "Європейська солідарність" готова координувати зусилля з усіма, окрім ""Окупаційної платформи", яка не повинна вийти за межі маргінесу".

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