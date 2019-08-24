Порошенко обещает не пускать представителя "Оккупационной платформы" в президиум ВР

2486 просмотров
Суббота, 24 августа 2019, 18:48

Источник: выступление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которое транслировалось на странице партии в Facebook

Фракция "Европейская солидарность" будет активно противодействовать тому, чтобы кресло вице-спикера ВР занял представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Прямая речь Порошенко: Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады 9 созыва не сидел представитель кремлевской 5 колонны. Конечно, решение зависит, в том числе, от большинства, но я уверяю, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать, а не просто не даст ни одного голоса за представителей оппозиционных платформы.

Детали: По словам Порошенко, "Европейская солидарность" готова координировать усилия со всеми, кроме ""оккупационной платформы", которая не должна выйти за пределы маргинеса".

Предыстория:

  • 22 августа нардеп Нестор Шуфрич заявил, что "Слуга народа" предлагала "Оппозиционной платформе - За жизнь" должность вице-спикера. Позже в пресс-службе нардепа добавили, что "Слуга народа" предложила всем фракция подать свои кандидаты на эту должность, а не только ОПЗЖ.
  • Представитель "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "ЕС" вскоре подаст свою кандидатуру на пост вице-спикера.
  • Партия "Голос" от должности отказалась.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко приехал к Зеленскому на прием президентов 24 августа 2019, 15:49
Порошенко не пришел на Зе-парад на Майдане: молился в Софийском соборе 24 августа 2019, 11:24
Завершено следствие в отношении экс-нардепа, по словам которого открыли дело на Порошенко 23 августа 2019, 15:03
Все новости
Главные новости
Зеленский о будущем премьере: Мне нравится два человека
Нарушения в Киеве: "граната" во время речи Зеленского, "минирование" Майдана
На следующую встречу лидеров G7 в гости стоит пригласить Украину, а не РФ - Туск
Китайские компании уже купили акции "Мотор Сич" - представитель завода
Все новости
читай!

100 книг Независимости. "Историческая правда" рекомендует

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

Опыт

Как работает детский кардиоанестезиолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів