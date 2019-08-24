Порошенко обещает не пускать представителя "Оккупационной платформы" в президиум ВР
Источник: выступление лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, которое транслировалось на странице партии в Facebook
Фракция "Европейская солидарность" будет активно противодействовать тому, чтобы кресло вице-спикера ВР занял представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Прямая речь Порошенко: Дело принципа, чтобы в президиуме Верховной Рады 9 созыва не сидел представитель кремлевской 5 колонны. Конечно, решение зависит, в том числе, от большинства, но я уверяю, что наша команда в Верховной Раде будет активно противодействовать, а не просто не даст ни одного голоса за представителей оппозиционных платформы.
Детали: По словам Порошенко, "Европейская солидарность" готова координировать усилия со всеми, кроме ""оккупационной платформы", которая не должна выйти за пределы маргинеса".
Предыстория:
- 22 августа нардеп Нестор Шуфрич заявил, что "Слуга народа" предлагала "Оппозиционной платформе - За жизнь" должность вице-спикера. Позже в пресс-службе нардепа добавили, что "Слуга народа" предложила всем фракция подать свои кандидаты на эту должность, а не только ОПЗЖ.
- Представитель "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "ЕС" вскоре подаст свою кандидатуру на пост вице-спикера.
- Партия "Голос" от должности отказалась.