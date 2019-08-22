"Слуга народу" пропонувала ОПЗЖ посаду віце-спікера – Шуфрич

Джерело: брифінг нардепів Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) і Іванни Климпуш-Цинцадзе (ЄС)

Політична партія "Слуга народу" пропонувала "Опозиційній платформі – За життя" посаду віце-спікера, також на цю посаду претендує "Європейська солідарність".

Пряма мова Шуфрича: "Ми надіслали окрему пропозицію на посаду віце-спікера. Це була ініціатива "Слуги народу", ми на неї відповіли і підтвердили, що готові надати кандидатуру на посаду віце-спікера.

Якщо буде пропозиція (подати представника на посаду віце-спікера – ред.) озвучена нашій політичній силі, то ми безумовно визначимося з кандидатурою. Сьогодні претендують на цю посаду представники ОПЗЖ і представники "ЄС".

Деталі: Шуфрич додав, що наразі партія свої кандидатур ще нікуди не подавала. Також він відзначив, що поки не називали ніяких конкретних прізвищ, які претендують на посаду.

Пізніше у прес-службі нардепа додали, що "Слуга народу" запропонувала усім фракція подати свої кандидати на цю посаду, а не лише ОПЗЖ.

За його словами, меншість у Раді може розраховувати на головування у 3 комітетах, на 3 перших заступників, на 6 заступників і 3-х секретарів.

Пряма мова Климпуш-Цинцадзе: "Ми ще не подавали своєї кандидатури на посаду віце-спікера, тому що ми претендуємо на керівництво різних комітетів. Ми вважаємо, що як мінімум 11 людей з "ЄС" можуть обіймати за пропорційним розподілом посади або голів, або перших заступників, або секретарів комітетів".

Деталі: За її словами, "ЄС" подає або по одному або по дві людини у кожен комітет за принципом фаховості.

Після виходу новини: прес-служба Климпуш-Цинцадзе звернулась в УП з проханням уточнити, що "ЄС" невдовзі подасть свою кандидатуру на посаду віце-спікера.

Що було раніше: У партії "Слуга народу", яка у Верховній Раді 9 скликання сформує найбільшу фракцію (254 мандати), заявляли про готовність віддати опозиції три посади.

Партія "Голос" від посади відмовилася.

20 серпня нардеп партії "ЄС" Артур Герасимов обурювався, що комітет з євроінтеграції складається тільки з 7 осіб. За його словами, "Слуга народу" приймає більшість рішень самостійно і не зважає на прохання інших фракції.

Передісторія:

20 серпня стало відомо, що посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Урочисте засідання нової Верховної Ради заплановане 29 серпня.

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