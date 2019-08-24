ООС: противник двічі порушив режим тиші

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Субота, 24 серпня 2019, 19:07

Джерело: вечірнє зведення прес-центру Операції об'єднаних сил

У суботу збройні формування РФ та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.

Деталі: Поблизку Мар’їнки обстріли велися зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про постраждалих українських військових не повідомляється.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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