ООС: противник двічі порушив режим тиші
Джерело: вечірнє зведення прес-центру Операції об'єднаних сил
У суботу збройні формування РФ та її найманці два рази порушили режим припинення вогню.
Деталі: Поблизку Мар’їнки обстріли велися зі станкового протитанкового гранатомета, неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про постраждалих українських військових не повідомляється.
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