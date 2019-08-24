ООС: противник дважды нарушил режим тишины
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Суббота, 24 августа 2019, 19:07
Источник: вечерняя сводка пресс-центра Операции объединенных сил
В субботу вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Детали: Вблизи Марьинки обстрелы велись со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
О пострадавших украинских военных не сообщается.
Украинская правда
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