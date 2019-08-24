ООС: противник дважды нарушил режим тишины

Источник: вечерняя сводка пресс-центра Операции объединенных сил

В субботу вооруженные формирования РФ и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Детали: Вблизи Марьинки обстрелы велись со станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О пострадавших украинских военных не сообщается.