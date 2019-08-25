Колишній журналіст і народний депутат Мустафа Найєм стане ведучим політичної програми на "Радіо НВ".

Про це пише "Громадське".

Повідомляється, що таку пропозицію Найєму в ефірі цього ж радіо зробив його шеф-редактор Валерій Калниш, а депутат погодився.

Місце ведучого цієї програми стало вакантним після того, як попередній ведучий — журналіст Сергій Рахманін — пройшов до Верховної Ради за списком партії "Голос".

На уточнююче запитання, чи це буде авторська програма, Калниш відповів: "Авторська, так".

"Мені це дуже подобається, тому що це органічна історія. Давай на перший ефір ми запросимо Рахманіна моїм гостем", — сказав Найєм.

Калниш погодився із цією пропозицією.

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