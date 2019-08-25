Бывший журналист и народный депутат Мустафа Найем станет ведущим политической программы на "Радио НВ".

Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что такое предложение Найему в эфире этого же радио сделал его шеф-редактор Валерий Калныш, а депутат согласился.

Место ведущего этой программы стало вакантным после того, как предыдущий ведущий - журналист Сергей Рахманин - прошел в Верховную Раду по списку партии "Голос".

На уточняющий вопрос, будет ли это авторская программа, Калныш ответил: "Авторская, да".

"Мне очень нравится, потому что это органическая история. Давай на первый эфир мы пригласим Рахманина моим гостем", - сказал Найем.

Калныш согласился с этим предложением.

Напомним: