Найем после Верховной Рады возвращается в журналистику

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Воскресенье, 25 августа 2019, 04:25

Бывший журналист и народный депутат Мустафа Найем станет ведущим политической программы на "Радио НВ".

Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что такое предложение Найему в эфире этого же радио сделал его шеф-редактор Валерий Калныш, а депутат согласился.

Место ведущего этой программы стало вакантным после того, как предыдущий ведущий - журналист Сергей Рахманин - прошел в Верховную Раду по списку партии "Голос".

На уточняющий вопрос, будет ли это авторская программа, Калныш ответил: "Авторская, да".

"Мне очень нравится, потому что это органическая история. Давай на первый эфир мы пригласим Рахманина моим гостем", - сказал Найем.

Калныш согласился с этим предложением.

Напомним:

  • Внефракционный народный депутат Мустафа Найем не баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Темы: Найем СМИ робота


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