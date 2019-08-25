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Найем после Верховной Рады будет вести авторскую программу на радио

Воскресенье, 25 августа 2019, 04:25

Бывший журналист и народный депутат Мустафа Найем станет ведущим политической программы на "Радио НВ".

Об этом пишет "Громадське".

Сообщается, что такое предложение Найему в эфире этого же радио сделал его шеф-редактор Валерий Калныш, а депутат согласился.

Место ведущего этой программы стало вакантным после того, как предыдущий ведущий - журналист Сергей Рахманин - прошел в Верховную Раду по списку партии "Голос".

На уточняющий вопрос, будет ли это авторская программа, Калныш ответил: "Авторская, да".

"Мне очень нравится, потому что это органическая история. Давай на первый эфир мы пригласим Рахманина моим гостем", - сказал Найем.

Калныш согласился с этим предложением.

Позже Найем на своей странице в Facebook уточнил, что проект на радио "будет не журналистский, а исключительно авторским проектом-интервью с людьми, которые мне интересны, в том числе, политиками". 

"... Обещаю, что будет интересно, корректно и адекватно. Что касается моих дальнейших планов, на данный момент они никак не связаны ни с журналистикой, ни с медиа", - добавил депутат. 

Напомним:

  • Внефракционный народный депутат Мустафа Найем не баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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Темы: НайемСМИробота
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