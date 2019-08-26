У школах і дитсадках Росії встановлять КПП і металошукачі

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Понеділок, 26 серпня 2019, 10:44

Джерело: "Російська газета"

Усі російські школи, дитсадки, коледжи, технікуми, літні табори відпочинку та центри додаткової дитячої освіти обладнають постами охорони, встановлять КПП і металошукачі.

Деталі: Відповідні правила вводяться постановою уряду РФ від 2 серпня.

Передбачається, що у більшості навчальних закладів буде встановлено системи передачі тривожних повідомлень, їх підключать до систем відеоспостереження та сигналізації, наймуть співробітників приватних охоронних підприємств або позавідомчої охорони.

Як заявили у Міністерстві освіти, комплекс подібних заходів буде поширено на усі регіони РФ і "дозволить підвищити безпеку освітнього середовища, скоординувавши усі ... механізми захисту".

Експерти заявляють про різке збільшення випадків агресії у школах, її джерелом часто стають самі учні, пише ЗМІ. За останні два роки у 18 регіонах РФ учні шкіл та коледжів вчинили 24 резонансних злочини, використавши при цьому зброю і вибухові пристрої. В результаті інцидентів були поранені 99 осіб, 24 загинули.

Нагадаємо, 

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Теми: Росія Крим законодавство вибух жертви


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