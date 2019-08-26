Во всех школах и детсадах России установят КПП и металлоискатели

312 просмотров
Понедельник, 26 августа 2019, 10:44

Источник: "Российская газета"

Во всех российских школах, детсадах, колледжах, техникумах, летних лагерях отдыха и центрах дополнительного детского образования будут установлены КПП и металлоискатели, а также оборудованы посты охраны.

Детали: Соответствующие правила вводятся постановлением правительства РФ от 2 августа.

Предполагается, что в большинстве учебных заведений будут установлены системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны. 

Как заявили в Министерстве просвещения, комплекс подобных мер будет распространен во всех регионах РФ и "позволит повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все ... механизмы защиты".

Эксперты отмечают резкое увеличение случаев агрессии в школах, ее источником часто становятся сами ученики, пишет СМИ. За последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления, использовав при этом оружие и взрывные устройства. В результате инцидентов были ранены 99 человек, 24 погибли. 

Напомним,

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Крым законодательство взрыв жертвы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оккупанты провели над Крымом учебно-боевые пуски ракет 26 августа 2019, 09:54
Главный тест на профпригодность Владимира Зеленского, или Дорога, устланная благими намерениями 26 августа 2019, 09:00
Меркель заявила о работе над организацией саммита "нормандской четверки" 25 августа 2019, 21:36
Все новости
Главные новости
Гетманцев анонсировал первые таможенные и финансовые законопроекты новой Рады
Война на востоке: 13 обстрелов за сутки, 1 боец ​​ООС погиб, 3 ранены
В Гонконге впервые в ходе разгона демонстрантов применили огнестрельное оружие
В центре Киева стреляли из гранатомета
Все новости
Лайфхаки

Как побороть бессонницу

здоровье

Как стресс беременной вредит малышу

Культура

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів