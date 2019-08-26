Во всех школах и детсадах России установят КПП и металлоискатели

Источник: "Российская газета"

Во всех российских школах, детсадах, колледжах, техникумах, летних лагерях отдыха и центрах дополнительного детского образования будут установлены КПП и металлоискатели, а также оборудованы посты охраны.

Детали: Соответствующие правила вводятся постановлением правительства РФ от 2 августа.

Предполагается, что в большинстве учебных заведений будут установлены системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны.

Как заявили в Министерстве просвещения, комплекс подобных мер будет распространен во всех регионах РФ и "позволит повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все ... механизмы защиты".

Эксперты отмечают резкое увеличение случаев агрессии в школах, ее источником часто становятся сами ученики, пишет СМИ. За последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления, использовав при этом оружие и взрывные устройства. В результате инцидентов были ранены 99 человек, 24 погибли.

Напомним,