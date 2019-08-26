Во всех школах и детсадах России установят КПП и металлоискатели
Источник: "Российская газета"
Во всех российских школах, детсадах, колледжах, техникумах, летних лагерях отдыха и центрах дополнительного детского образования будут установлены КПП и металлоискатели, а также оборудованы посты охраны.
Детали: Соответствующие правила вводятся постановлением правительства РФ от 2 августа.
Предполагается, что в большинстве учебных заведений будут установлены системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны.
Как заявили в Министерстве просвещения, комплекс подобных мер будет распространен во всех регионах РФ и "позволит повысить безопасность образовательной среды, скоординировав все ... механизмы защиты".
Эксперты отмечают резкое увеличение случаев агрессии в школах, ее источником часто становятся сами ученики, пишет СМИ. За последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления, использовав при этом оружие и взрывные устройства. В результате инцидентов были ранены 99 человек, 24 погибли.
Напомним,
- В октябре 2018 года в оккупированном Крыму в Керченском колледже студент 4 курса Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении. Кроме того, в здании произошел взрыв. Кроме того в здании произошел взрыв.
- В вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям Росляков покончил с собой.
- В результате трагедии погиб 21 человек, около 50 получили ранения.
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