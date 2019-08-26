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Партії поділили комітети у Раді – джерела

Понеділок, 26 серпня 2019, 17:23
Партії поділили комітети у Раді – джерела

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "Слуга народу", коментар обраного нардепом від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова

За даними джерел УП, парламентський комітет зі свободи слова очолить представник "Опозиційної платформи – За життя", з питань молоді та спорту – "Батьківщини", з питань євроінтеграції – "Європейської солідарності". Комісію з питань ветеранів також очолить представник "ЄС".

Деталі: Таке рішення було прийнято у понеділок на засіданні підготовчої групи парламенту. У вівторок відбудеться засідання робочих підгруп і підготовчої групи, де розподіл по комітетах мають затвердити остаточно.

За даними УП, крісло віце-спікера вирішили віддати позафракційним депутатам.

Реакція: За словами Герасимова, ЄС отримала найменше представництво у керівництві комітетами.

Пряма мова Герасимова: "Слуга народу" отримав 68 посад голів, перших заступників і так далі. "Голос" - 13. "Батьківщина" і ОПЗЖ - по 11, позафракційним віддали 9 посад і керівництво комітетом з прав людини. А ЄС отримала всього три місця: голову комітету і двох заступників. Ці хлопці люблять математику, але щось не сходиться.

…ЄС очолить комітет з євроінтеграції. Це буде Іванна Климпуш-Цинцадзе. І комісію у справах ветеранів очолить Яна Зінкевич. Але ця комісія не може бути створена на весь строк каденцію Ради, а її доведеться кожного року подовжувати.

Що було раніше: У понеділок лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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