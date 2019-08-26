Разумков назвав 4 комітети, які можуть віддати майбутній опозиції

Джерело: коментар лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова після закінчення роботи підготовчої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.

Деталі: Разумков відмовився назвати кандидатури, яким пропонується очолити комітети, пославшись на те, що поки немає консолідованого рішення з цього питання.

Щодо складу парламентських комітетів прийняти остаточне рішення не вдалося, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури, додав Разумков.

"Я думаю, що до вечора (26 серпня - ред.) ми вже отримаємо усі пропозиції по керівному складу в комітетах і до ранку вийдемо з консолідованою позицією", - заявив він.

Він також висловив очікування, що робота у парламенті "буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток держави".

Раніше представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" готова "кожній з опозиційних сил віддати по комітету для керівництва, а сама взяти першого заступника або секретаря".

Серед питань, які планується обговорити на засіданні першої групи 26 серпня (з питань роботи профільних комітетів) - узгодження порядку денного на першу сесію, процедурні питання, такі "як доповідь голови, позачергове послання президента", повідомив він.

Співголова партії ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя") Вадим Рабинович заявив, що партії запропонували очолити комітет Верховної Ради з питань свободи слова. При цьому, за його словами, комітет - "з обрізаними повноваженнями, відсутніми функціями, з відсутністю можливості щось робити".

У партії "Голос" у свою чергу заявили, що розподіл керівних посад у комітетах "дуже попередній".

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