Разумков назвав 4 комітети, які можуть віддати майбутній опозиції
Джерело: коментар лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова після закінчення роботи підготовчої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.
Деталі: Разумков відмовився назвати кандидатури, яким пропонується очолити комітети, пославшись на те, що поки немає консолідованого рішення з цього питання.
Щодо складу парламентських комітетів прийняти остаточне рішення не вдалося, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури, додав Разумков.
"Я думаю, що до вечора (26 серпня - ред.) ми вже отримаємо усі пропозиції по керівному складу в комітетах і до ранку вийдемо з консолідованою позицією", - заявив він.
Він також висловив очікування, що робота у парламенті "буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток держави".
Раніше представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" готова "кожній з опозиційних сил віддати по комітету для керівництва, а сама взяти першого заступника або секретаря".
Серед питань, які планується обговорити на засіданні першої групи 26 серпня (з питань роботи профільних комітетів) - узгодження порядку денного на першу сесію, процедурні питання, такі "як доповідь голови, позачергове послання президента", повідомив він.
Співголова партії ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя") Вадим Рабинович заявив, що партії запропонували очолити комітет Верховної Ради з питань свободи слова. При цьому, за його словами, комітет - "з обрізаними повноваженнями, відсутніми функціями, з відсутністю можливості щось робити".
У партії "Голос" у свою чергу заявили, що розподіл керівних посад у комітетах "дуже попередній".
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Нагадаємо,
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
- Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
- Тимчасова президія на врочистому засіданні Верховної Ради складатиметься з Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлія Іоффе, Андрія Кожем'якіна, Михайла Забродського та Ярослава Железняка.
- Посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.
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