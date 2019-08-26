Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков назвав 4 комітети, які можуть віддати майбутній опозиції

Понеділок, 26 серпня 2019, 15:17
Разумков назвав 4 комітети, які можуть віддати майбутній опозиції

Джерело: коментар лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова після закінчення роботи підготовчої групи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів.

Деталі: Разумков відмовився назвати кандидатури, яким пропонується очолити комітети, пославшись на те, що поки немає консолідованого рішення з цього питання.

Щодо складу парламентських комітетів прийняти остаточне рішення не вдалося, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури, додав Разумков.

"Я думаю, що до вечора (26 серпня - ред.) ми вже отримаємо усі пропозиції по керівному складу в комітетах і до ранку вийдемо з консолідованою позицією", - заявив він.

Він також висловив очікування, що робота у парламенті "буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток держави".

Раніше представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" готова "кожній з опозиційних сил віддати по комітету для керівництва, а сама взяти першого заступника або секретаря".

Серед питань, які планується обговорити на засіданні першої групи 26 серпня (з питань роботи профільних комітетів) - узгодження порядку денного на першу сесію, процедурні питання, такі "як доповідь голови, позачергове послання президента", повідомив він.

Співголова партії ОПЗЖ ("Опозиційна платформа - За життя") Вадим Рабинович заявив, що партії запропонували очолити комітет Верховної Ради з питань свободи слова. При цьому, за його словами, комітет - "з обрізаними повноваженнями, відсутніми функціями, з відсутністю можливості щось робити".

У партії "Голос" у свою чергу заявили, що розподіл керівних посад у комітетах "дуже попередній".

Читайте також: 

Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

 Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент 

Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Нагадаємо,

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
  • Перше урочисте засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня.
  • Тимчасова президія на врочистому засіданні Верховної Ради складатиметься з Дмитра Разумкова, Руслана Стефанчука, Юлія Іоффе, Андрія Кожем'якіна, Михайла Забродського та Ярослава Железняка.
  • Посади спікера та віце-спікера у новій Раді посядуть нардепи від "Слуги народу" Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

Теми: Верховна РадаопозиціяРазумков ДмитроСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
Усі новини...
Реклама: