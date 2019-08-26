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Партии поделили комитеты в Раде - источники

Понедельник, 26 августа 2019, 17:23
Партии поделили комитеты в Раде - источники

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "Слуга народа", комментарий избранного нардепом от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова

По данным источников УП, парламентский комитет по свободе слова возглавит представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь", по вопросам молодежи и спорта - "Батькивщины", по вопросам евроинтеграции - "Европейской солидарности". Комиссию по вопросам ветеранов также возглавит представитель "ЕС".

Детали: Такое решение было принято в понедельник на заседании подготовительной группы парламента. Во вторник состоится заседание рабочих подгрупп и подготовительной группы, где распределение по комитетам должны утвердить окончательно.

По данным УП, кресло вице-спикера решили отдать внефракционным депутатам.

Реакция: По словам Герасимова, ЕС получила наименьшее представительство в руководстве комитетами.

Прямая речь Герасимова: "Слуга народа" получила 68 должностей председателей, первых заместителей и так далее. "Голос" - 13. "Батькивщина" и ОПЗЖ - по 11, внефракционным отдали 9 должностей и руководство комитетом по правам человека. А ЕС получила всего три места: председателя комитета и двух заместителей. Эти ребята любят математику, но что-то не сходится.

...ЕС возглавит комитет по евроинтеграции. Это будет Иванна Климпуш-Цинцадзе. И комиссию по делам ветеранов возглавит Яна Зинкевич. Но эта комиссия не может быть создана на весь срок каденции Рады, а ее придется ежегодно продлевать.

Что было ранее: В понедельник лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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