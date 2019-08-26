ООС: 8 обстрілів, поранено військового

Джерело: прес-центр ООС

У понеділок збройні формування РФ та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Під час ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Дослівно заява: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: два рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем; поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відбулося 5 обстрілів: двічі поблизу Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Шумів – з ручного протитанкового гранатомета; неподалік Луганського – з автоматичного гранатомета.