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ООС: 8 обстрелов, ранен военный

Понедельник, 26 августа 2019, 20:26

Источник: пресс-центр ООС

В понедельник вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Во время вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Дословно заявление: Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: два раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем; вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" состоялось 5 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Шумов - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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