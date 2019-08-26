Меркель: нормандський саміт має відбутися дуже скоро

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Понеділок, 26 серпня 2019, 20:36

Джерело: виступ Меркель за підсумками саміту G7 у Біарріці, відео якого оприлюднив у Тwitter її прес-секретар, пише Укрінформ

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що зустріч у норманському форматі на вищому рівні відбудеться скоро.

Пряма мова Меркель: Тут (на саміті - ред.) ми отримали підтримку щодо продовження процесу стосовно України та імплементації Мінських угод. Це, безумовно, призведе до підготовчої роботи до майбутньої зустрічі в нормандському форматі на рівні керівників, тобто президента Путіна, президента Зеленського, президента Макрона і мене. Це має відбутися дуже скоро.

Що було раніше: У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Передісторія:

  • У неділю Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота".

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Теми: Меркель Донбас


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