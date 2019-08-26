Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель: нормандский саммит должен состояться очень скоро

Понедельник, 26 августа 2019, 20:36

Источник: выступление Меркель по итогам саммита G7 в Биаррице, видео которого обнародовал в Тwitter ее пресс-секретарь, пишет Укринформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встреча в норманнском формате на высшем уровне состоится скоро.

Прямая речь Меркель: Здесь (на саммите - ред.) мы получили поддержку по продлению процесса в отношении Украины и имплементации Минских соглашений. Это, безусловно, приведет к подготовительной работе к предстоящей встрече в нормандском формате на уровне руководителей, то есть президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня. Это должно произойти очень скоро.

Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Предыстория:

  • В воскресенье Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения саммита, однако заявил, что перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: