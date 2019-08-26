Меркель: нормандский саммит должен состояться очень скоро

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Понедельник, 26 августа 2019, 20:36

Источник: выступление Меркель по итогам саммита G7 в Биаррице, видео которого обнародовал в Тwitter ее пресс-секретарь, пишет Укринформ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встреча в норманнском формате на высшем уровне состоится скоро.

Прямая речь Меркель: Здесь (на саммите - ред.) мы получили поддержку по продлению процесса в отношении Украины и имплементации Минских соглашений. Это, безусловно, приведет к подготовительной работе к предстоящей встрече в нормандском формате на уровне руководителей, то есть президента Путина, президента Зеленского, президента Макрона и меня. Это должно произойти очень скоро.

Что было ранее: В заявлении по итогам саммита G7 говорится, что саммит в "нормандском формате" может состояться в ближайшие недели.

Предыстория:

  • В воскресенье Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил проработку возможности проведения саммита, однако заявил, что перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа".

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Темы: Меркель Донбасс


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