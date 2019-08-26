Макрон заявив, що нормандський саміт пройде у вересні, й Путін не проти
Понеділок, 26 серпня 2019, 21:02
Джерело: прес-конференція Макрона, Інтерфакс
Президент Франкції Еммануель Макрон заявив, що саміт у "нормандському форматі" пройде у вересні.
Пряма мова Макрона: Ми зберемося у вересні на рівні глав держав і урядів у нормандському форматі.
Деталі: Президент Франції зазначив, що почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним приблизно тиждень тому в Брегансоні. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі.
Що було раніше: У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.
Передісторія:
- У неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
- Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота".