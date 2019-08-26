Макрон заявив, що нормандський саміт пройде у вересні й Путін не проти

1575 переглядів
Понеділок, 26 серпня 2019, 21:02

Джерело: прес-конференція Макрона, Інтерфакс

Президент Франкції Еммануель Макрон заявив, що саміт у "нормандському форматі" пройде у вересні.

Пряма мова Макрона: Ми зберемося у вересні на рівні глав держав і урядів у нормандському форматі.

Деталі: Президент Франції зазначив, що почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним приблизно тиждень тому в Брегансоні. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі.

Що було раніше: У заяві за підсумками саміту G7 йдеться, що саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Передісторія:

  • У неділю канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом у Парижі.
  • Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив опрацювання можливості проведення саміту, однак заявив, що перед цим повинна бути проведена досить велика "домашня робота".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Франція Путін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава МЗС Ірану несподівано прибув до Біарріца, де проходить саміт G7 25 серпня 2019, 18:52
Поліція затримала майже 70 противників саміту G7 25 серпня 2019, 09:43
Трамп і Макрон домовилися повернути Росію до G8 наступного року – ЗМІ 21 серпня 2019, 08:48
Усі новини
Головні новини
У США хочуть поговорити про досягнення Зеленського під час його візиту
Заява G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні
На Одещині загинув морпіх, підозрюють співслужбовця
Партії поділили комітети у Раді – джерела
Усі новини
здоров'я

Коли краще дитині проколювати вуха?

Фото

16 величних рослин з усього світу

Культура

Екскурсія закуліссям Національної опери